Bed-bad-brood Amsterdam moet van rechter voor groep blijven

AMSTERDAM (ANP) - De bed-bad-broodregeling moet in Amsterdam voor in ieder geval 28 ongedocumenteerde mensen blijven bestaan. Dat heeft de rechtbank maandag bepaald. Die vindt dat deze kwetsbare mensen door het kabinetsbesluit om met de regeling te stoppen "een groot risico lopen op een onmenselijke of vernederende behandeling".

Volgens de rechtbank heeft minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie de gevolgen van de beëindiging van de regeling onvoldoende onderzocht. Faber moet nu van de rechter per persoon bekijken hoe het verder moet en de opvang voor hen voorlopig blijven betalen.

Het kabinet besloot vanaf dit jaar geen geld meer te geven aan gemeenten voor de bed-bad-broodregeling, die officieel de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) heet. De opvang wordt sinds 2019 verzorgd in vijf gemeenten: Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Utrecht en Eindhoven. Alleen al in Amsterdam maken vijfhonderd mensen er gebruik van.

Gebrek aan zelfredzaamheid

De minister vindt dat de vreemdelingen in een vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel terechtkunnen. De rechtbank vindt dit als enige alternatief onvoldoende voor deze groep mensen met veelal fysieke of psychische problemen en een gebrek aan zelfredzaamheid. Ook omdat er niet is gekeken of er in de locatie in Ter Apel genoeg plek is en of er "voldoende middelen voorhanden zijn om de medische problematiek die kan spelen aan te pakken".

Eerdere voorlopige uitspraken oordeelden ook al dat de bed-bad-broodregeling voorlopig moet blijven. De gemeente Amsterdam, die zelf de bed-bad-broodregeling wil behouden, onderzoekt welke gevolgen deze nieuwe uitspraak precies heeft.