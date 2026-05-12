Bedrijf achter Canvas sluit akkoord met hackers en maakt excuses

DEN HAAG (ANP) - Het Amerikaanse bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software vorige week wisten binnen te dringen. Dat houdt in dat de gestolen data aan het bedrijf Instructure is teruggegeven en alle data die de hackers wisten te ontfutselen door hen vernietigd is. Het bedrijf meldt niet of en zo ja hoeveel losgeld met het akkoord gemoeid was.

Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers en wordt ook in Nederland door zeven universiteiten gebruikt voor onder meer contact tussen studenten en docenten. "We begrijpen hoe verontrustend dit soort situaties kunnen zijn en onze beveiliging heeft onze hoogste prioriteit", schrijft het bedrijf in de nacht van maandag op dinsdag in een verklaring. Topman Steve Daly maakt ook excuses voor de ontstane situatie.

Instructure meldde eerder dat de namen, e-mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers waren gestolen.

De hack was opgeëist door ShinyHunters, de hackersgroep die ook achter de cyberaanval op Odido van eerder dit jaar zat.