Recordaantal beren gezien en gedood in Japan

- In Japan is in de twaalf maanden tot maart van dit jaar een recordaantal beren waargenomen en gedood, zo blijkt uit voorlopige overheidsgegevens. Er werden ruim twee keer zoveel beren gezien als twee jaar eerder, toen het laatste record werd gevestigd.

De gegevens worden verzameld per fiscaal jaar, dat op 31 maart eindigt. In het jaar tot die datum in 2026, werden landelijk meer dan 50.000 beerwaarnemingen geregistreerd. Het oude record stond op net iets onder de 25.000, in het fiscale jaar dat liep tot 31 maart 2024.

Het aantal gevangen en vervolgens gedode beren werd met 14.601 bijna verdrievoudigd ten opzichte van een jaar eerder. Twee jaar eerder waren dat er iets meer dan 9000.

Vorig jaar kwamen in Japan dertien mensen om het leven door aanvallen van beren, meer dan twee keer zoveel als het vorige record. Afgelopen week meldden de autoriteiten de eerste dodelijke beeraanval van dit jaar, die vorige maand plaatsvond. Er worden daarnaast nog twee sterfgevallen gelinkt aan beren.