Bedrijf Jared Kushner laat omstreden hotelplan Belgrado vallen

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 2:31
anp161225004 1
MIAMI (ANP) - Het investeringsbedrijf van Jared Kushner, schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft de plannen voor een hotelcomplex in de Servische hoofdstad Belgrado laten vallen. Op de plek van een voormalig overheidsgebouw dat in 1999 door de NAVO werd gebombardeerd zou een luxehotel met het merk Trump komen.
"Onze visie voor het project in Belgrado was om een elegant en verheffend ontwerp te bieden dat de vooruitgang van Servië zou eren. Omdat betekenisvolle projecten moeten verenigen in plaats van verdelen, en uit respect voor het volk van Servië en de stad Belgrado, trekken wij onze aanvraag in en doen wij op dit moment een stap terug," zei een woordvoerder van Affinity, het investeringsbedrijf van Kushner, in een verklaring.
Het besluit maakt een einde aan maanden van ophef rond het bouwproject. In Servië gingen burgers de straat op om te eisen dat het voormalige legerhoofdkwartier behouden bleef. Maandag werd bekend dat de Servische minister van Cultuur wordt vervolgd voor vermeende onregelmatigheden rond de komst van het hotel. Ook andere functionarissen worden vervolgd. Er zou sprake zijn geweest van misstanden bij het intrekken van de beschermde status van de locatie, waaronder ambtsmisbruik en het vervalsen van een officieel document.
