Bronnen: schutters Bondi reisden vorige maand naar de Filipijnen

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 1:24
anp161225003 1
SYDNEY (ANP) - De vermeende schutters die in de Australische stad Sydney afgelopen weekend een aanslag pleegden, reisden vorige maand nog naar de Filipijnen. Dat melden politiebronnen aan de Australische krant The Sydney Morning Herald. Politieonderzoek moet uitwijzen wat de twee aanslagplegers, een vader (50) en zoon (24), daar deden, aldus de krant.
Het Australische ABC News meldde eerder op basis van een bron dat de mannen een vlag van de Islamitische Staat (IS) in hun auto hadden toen zij de aanslag op Bondi Beach pleegden. De aanslag trof een viering van het joodse feest Chanoeka bij het wereldberoemde strand. Er vielen vijftien doden, zeker veertig anderen raakten gewond.
De Australische premier Anthony Albanese zei dinsdagochtend in een radiointerview met ABC Sydney dat "het erop lijkt dat de ideologie van IS ten grondslag lag" aan de aanslag. "Die ideologie bestaat al ruim een decennium en heeft geleid tot een ideologie van haat en in dit geval de bereidheid om een massamoord te plegen", aldus Albanese.
