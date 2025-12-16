Trump klaagt BBC aan om montage en eist 5 miljard dollar

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de BBC aangeklaagd voor smaad wegens een montage van zijn toespraak uit 2021 voorafgaand aan de bestorming van het Capitool. Die zou de misleidende indruk wekken dat Trump zijn aanhangers direct had opgedragen het Capitool te bestormen.

Delen van zijn toespraak werden in het BBC-programma Panorama aan elkaar gemonteerd, waaronder een passage waarin hij aanhangers opriep naar het Capitool te marcheren en een andere waarin hij "fight like hell" zei. Trump riep in dezelfde toespraak op tot vreedzaam protest, maar dat deel werd weggelaten.

Trump eist een schadevergoeding van 5 miljard dollar. Vorige maand kondigde de Amerikaanse president al aan de BBC te zullen aanklagen.

De Britse omroep bood eerder al excuses aan, maar zei toen geen schadevergoeding te zullen betalen. Na de ophef over de montage nam de directeur-generaal van de BBC Tim Davie ontslag, net als topvrouw Deborah Turness.