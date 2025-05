Bedrijfsleven hoopt op snel akkoord EU en VS over handel

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat Brussel en Washington snel tot een akkoord komen dat een einde maakt aan de handelsoorlog. De belangenbehartigers voor het Nederlandse bedrijfsleven hebben er tegelijkertijd begrip voor dat de Europese Unie tegenmaatregelen voorbereidt voor de Amerikaanse importheffingen.

"Het is goed dat de EU nogmaals benadrukt zich volledig in te zetten om via onderhandelingen tot een oplossing te komen, want een handelsoorlog is per definitie een verlies-verliessituatie", zegt een woordvoerder van de organisaties.

De Europese Commissie publiceerde donderdag een lijst van Amerikaanse producten waarop mogelijk importheffingen komen als handelsgesprekken met de Amerikaanse president Donald Trump mislukken, waaronder auto's, vliegtuigen, motorfietsen en landbouwproducten. Het dagelijks EU-bestuur benadrukte het liefst een "wederzijds voordelige en gebalanceerde" oplossing te vinden voor het handelsconflict met de VS.