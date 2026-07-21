ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bedrijfspand Heerhugowaard zes maanden op slot na dodelijk geweld

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 21:35
anp210726185 1
HEERHUGOWAARD (ANP) - De burgemeester van Dijk en Waard heeft dinsdag opdracht gegeven voor de sluiting van een bedrijfspand in Heerhugowaard voor zes maanden. Op 1 juni viel daar een dodelijk slachtoffer door een schiet- en steekpartij. Twee verdachten werden daarvoor aangehouden, meldt de gemeente.
In het pand, dat zich op de hoek van de Newtonstraat en Coulombstraat bevindt, vond de politie na het dodelijke geweld wapens en spullen die gebruikt worden om drugs te maken. Uit onderzoek blijkt dat het pand werd gebruikt voor zaken "die verband houden met het drugscircuit". De burgemeester vindt dat het pand voorlopig dicht moet blijven om de rust in de omgeving te herstellen en om ervoor te zorgen dat de locatie niet meer bekend is binnen het criminele milieu.
Het Noord-Hollandse medium NH schrijft dat de man die op 1 juni werd gedood, de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker (52) was. Een 44-jarige verdachte uit Velsen en een 65-jarige verdachte uit Heerhugowaard raakten zwaargewond bij het incident.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-508701658

168 miljoen belastinggeld: de hotelketen die profiteerde van de opvangnood

shutterstock_2737937117

Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

generated-image

De Nederlandse economie in slow motion op weg naar een crisis

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

ANP-481145222

De A 27-brug wordt kennelijk pas over twee weken gevaarlijk

ANP-563932642

De Vierdaagse is begonnen: zoveel kost meedoen je écht

Loading