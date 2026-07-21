Bedrijfspand Heerhugowaard zes maanden op slot na dodelijk geweld

HEERHUGOWAARD (ANP) - De burgemeester van Dijk en Waard heeft dinsdag opdracht gegeven voor de sluiting van een bedrijfspand in Heerhugowaard voor zes maanden. Op 1 juni viel daar een dodelijk slachtoffer door een schiet- en steekpartij. Twee verdachten werden daarvoor aangehouden, meldt de gemeente.

In het pand, dat zich op de hoek van de Newtonstraat en Coulombstraat bevindt, vond de politie na het dodelijke geweld wapens en spullen die gebruikt worden om drugs te maken. Uit onderzoek blijkt dat het pand werd gebruikt voor zaken "die verband houden met het drugscircuit". De burgemeester vindt dat het pand voorlopig dicht moet blijven om de rust in de omgeving te herstellen en om ervoor te zorgen dat de locatie niet meer bekend is binnen het criminele milieu.

Het Noord-Hollandse medium NH schrijft dat de man die op 1 juni werd gedood, de voortvluchtige Britse crimineel Tommy Parker (52) was. Een 44-jarige verdachte uit Velsen en een 65-jarige verdachte uit Heerhugowaard raakten zwaargewond bij het incident.