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Dodental loopt op na kapseizen veerboot in Guyana

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 21:15
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GEORGETOWN (ANP/DPA) - Het dodental na een bootongeluk in Guyana is opgelopen naar 41. Een veerboot kapseisde afgelopen weekend en als gevolg daarvan zijn nog tientallen mensen vermist.
Sinds zondag wordt gezocht naar slachtoffers van het ongeluk. Er zijn tot dusver 77 opvarenden gered. Premier Mark Phillips zei dinsdag ervan overtuigd te zijn dat er 179 mensen aan boord waren. Eerder werd bekend dat op de passagierslijst 133 mensen stonden.
De premier van het Zuid-Amerikaanse land zei zondag dat twee bemanningsleden positief waren getest op marihuana. Hij voegde eraan toe dat er een onderzoek loopt. De m/v Barima was onderweg van de hoofdstad Georgetown naar het in het noordwesten gelegen dorp Port Kaituma.
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