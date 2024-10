Kremlin ontkent dat het verkiezingen in Georgië beïnvloedde

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft zich op geen enkele manier gemengd in de verkiezing in Georgië van zaterdag, zegt Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov. Die verkiezing werd gewonnen door Georgische Droom, de zittende partij die de voorbije jaren steeds meer toenadering zocht tot Rusland.

"We wijzen beschuldigingen van interferentie krachtig van de hand. Er was geen sprake van inmenging", zei Peskov. Volgens hem is het voor veel landen een "standaardreactie" geworden om Rusland te verdenken van verkiezingsinmenging. Volgens de woordvoerder zijn er wel andere partijen die Georgië proberen te destabiliseren, zonder die partijen bij naam te noemen.

Georgische Droom won de verkiezing zaterdag met iets meer dan 54 procent, meldde de nationale kiescommissie zondag. Maar volgens waarnemers was het geen eerlijke verkiezing. De pro-Europese president, Salome Zourabichvili, noemde het resultaat "een speciale Russische operatie". Daarbij verwijst ze naar de bewoording die Rusland zelf voor de oorlog in Oekraïne gebruikt.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die de verkiezing heeft geobserveerd, zag dat kiezers werden geïntimideerd en sprak na afloop van een "oneerlijk speelveld". Zo zouden publieke middelen zijn gebruikt ten gunste van Georgische Droom, de zittende partij. Ook hoorden waarnemers retoriek die was gericht tegen het Westen en de EU.