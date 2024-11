Van de Zandschulp voelde zich lange tijd de betere in Davis Cup

MALAGA (ANP) - Botic van de Zandschulp had het gevoel dat hij lange tijd niet onderdeed voor de Italiaan Matteo Berrettini. Toch stapte de nummer 2 van Nederland als verliezer de baan af in de eerste wedstrijd van de eindstrijd van de Davis Cup in Málaga.

"In de eerste set vond ik mezelf de betere tot 4-3. Maar toen speelde ik één slordige game en in het begin van de tweede set gebeurde hetzelfde. Dit gebeurt elke keer tegen hem; dat ik mezelf de betere vind en er toch met een nederlaag afga", zei Van de Zandschulp (29) voor de camera van Ziggo Sport. "Hij serveert ongelooflijk goed. Je wilt agressief zijn, maar hij serveert zich altijd uit de problemen."

Na een break voor de Italiaan in de tweede set ging het hard. Het werd uiteindelijk in vijf kwartier 6-4 6-2. "Elke forehand die hij kreeg, speelde hij volle bak. Ik denk dat hij op een gegeven moment geen bal meer kon missen. De bal blijft laag en dit zijn perfecte omstandigheden voor hem."

Voor Van de Zandschulp was het zijn eerste nederlaag van deze week. Eerder versloeg hij de Spanjaard Rafael Nadal en Daniel Altmaier uit Duitsland. Tegen Spanje won hij ook het dubbelspel.