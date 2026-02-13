Begin dit jaar opnieuw veel zaken gesloten om plaagdieren

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sluit steeds meer horecagelegenheden en winkels met spoed vanwege plaagdieren. In de eerste zeven weken van dit jaar werden 22 zaken gesloten, terwijl dat er in 2025 met 75 ook al opvallend veel waren.

Het aantal spoedsluitingen van winkels en horecagelegenheden stijgt al jaren. Het is niet duidelijk waardoor dat komt. Vaak gaat het om ratten- en muizenplagen. De NVWA organiseert dit jaar bijeenkomsten voor ondernemers over het voorkomen ervan.

Plaagdieren kunnen ziektes en bacteriën met zich meedragen. Daarom kan de NVWA zaken met spoed sluiten als er een plaag is. De winkel of horecagelegenheid mag dan pas weer open als alle besmette producten weg zijn, alles grondig is schoongemaakt en er maatregelen zijn genomen tegen de plaagdieren.

Begin deze maand sloot een Jumbo in Apeldoorn tijdelijk vanwege een muizenplaag. Sinds woensdag is de winkel weer open, meldde de supermarkt op sociale media.