VN-mensenrechtenchef spreekt van oorlogsmisdaden RSF in El-Fasher

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 14:17
anp130226153 1
EL-FASHER (ANP) - Volker Türk, de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, heeft de Soedanese paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) beschuldigd van oorlogsmisdaden in El-Fasher. Zijn kantoor spreekt van een "golf van intens geweld, schokkend qua schaal en wreedheid" tijdens de inname van de stad in oktober. Daarbij zouden mogelijk ook misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd.
De organisatie telde zeker 6000 gedode mensen tijdens de eerste drie dagen van de inname van El-Fasher. Die stad in het westen van Soedan werd al achttien maanden belegerd toen het regeringsleger zich moest terugtrekken. Een groot deel van de verhongerde bevolking sloeg op de vlucht. Ook langs die vluchtwegen zijn volgens de VN mensen vermoord.
Het mensenrechtenkantoor spreekt van massamoorden en standrechtelijke executies. Ook zouden er seksueel geweld, martelingen, ontvoeringen en verdwijningen hebben plaatsgevonden. In veel gevallen waren die gericht op burgers, gebaseerd op hun etniciteit.
