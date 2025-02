Begin oorlog in Oekraïne herdacht op de Dam in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam in Amsterdam zijn zondag enkele honderden mensen bijeengekomen om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne, die maandag drie jaar geleden begon. De manifestatie is een initiatief van de stichting Oekraïners in Nederland.

Voorafgaand aan de bijeenkomst was er een mars vanaf het Museumplein. Op de manifestatie worden slachtoffers herdacht en ook zijn er sprekers.

In Utrecht is vanaf 16.00 uur de landelijke herdenking van de start van de oorlog, met onder meer een stille mars. Deze herdenking is de opmaat naar allerlei herdenkingen maandag in het land, zoals een herdenkingsconcert van Defensie in de Nieuwe Kerk in Den Haag.