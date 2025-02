Schulting opnieuw tweede op 500 meter bij wereldbeker in Polen

TOMASZÓW MAZOWIECKI (ANP) - Suzanne Schulting is op de tweede 500 meter bij de wereldbeker schaatsen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki opnieuw tweede geworden. Net als vrijdag was de Amerikaanse Erin Jackson (37,81) de drievoudig olympisch shorttrackkampioene te snel af (37,92). De voor eigen publiek schaatsende Andzelika Wojcik werd derde in 38,06.

Team Essent-rijdster Schulting reed in de voorlaatste rit de beste tijd tot dat moment. Ze was ook sneller dan vrijdag (38,17). Genoeg voor haar eerste wereldbekerzege op de 500 meter was het net niet. Onder anderen Femke Kok en Jutta Leerdam waren er niet bij in Polen om zich beter voor te kunnen bereiden op de WK afstanden van volgende maand.

Wojcik en Jackson strijden volgende week in Heerenveen tijdens het laatste wereldbekerweekend om de eindzege in het klassement.