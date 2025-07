Behalve voor hitte ook waarschuwing voor onweer op woensdag

DE BILT (ANP) - Behalve voor de hitte geldt er in Nederland op woensdag ook een weerwaarschuwing voor onweer. In de loop van woensdagmiddag is er vooral in de oostelijke helft van het land kans op "enkele stevige onweersbuien", meldt het KNMI.

Net als op dinsdag is er op woensdag in het zuidoosten sprake van extreme hitte. Daarom is in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland code oranje van kracht tot ongeveer 18.00 uur woensdagmiddag. In de rest van het land, behalve op de Waddeneilanden, geldt woensdag overdag code geel wegens de hitte.

Wegens de verwachte onweersbuien is ook code geel afgegeven in alle provincies behalve Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Die waarschuwing gaat in de loop van de dag gelden en duurt tot in de avond. Bij het onweer is kans op windstoten tot 75 kilometer per uur, hagel met een doorsnede van 2 centimeter en veel regen in korte tijd.