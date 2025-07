Geen nee NSC of geld constitutioneel hof naar cellentekort kan

DEN HAAG (ANP) - NSC reageert niet meteen afwijzend op het oppositieplan om geld dat eigenlijk is bedoeld voor een constitutioneel hof, uit te geven om het nijpende cellentekort te verkleinen. "Ik zeg niet 'nee', ik zeg alleen ook nog geen 'ja'. Ik ben zonder meer bereid om met alle partijen hier aan tafel in gesprek te gaan om te zien hoe we dit rondkrijgen", zei NSC-Kamerlid Willem Koops dinsdagmiddag tijdens een debat.

D66, GroenLinks-PvdA en SP vinden het onwaarschijnlijk dat het door NSC zo vurig gewenste constitutionele hof er daadwerkelijk komt, nu het kabinet is gevallen. Daarom willen ze in totaal 75 miljoen euro overhevelen uit het potje dat eigenlijk bedoeld is voor bestuurlijke hervormingen zoals het grondwettelijk hof.

Dat geld willen ze gebruiken om cellen te renoveren die anders gesloten zouden worden. Demissionair staatssecretaris Teun Struycken (Justitie, NSC) gebruikt hetzelfde bedrag om duizend cellen te renoveren. Hij heeft nog geld nodig om 3100 verouderde cellen te renoveren.

'Bizarre bezuinigingen'

Struyckens voorganger Ingrid Coenradie (PVV) heeft het kabinet om honderden miljoenen euro's gevraagd om het cellentekort op te lossen, maar kreeg tot haar teleurstelling geen euro erbij.

Tijdens het debat sprak Koops zijn frustratie uit over de "bizarre bezuinigingen" op gevangenissen. De voormalige strafrechtadvocaat vindt het "onmenselijk" dat het leven van veroordeelden in de wacht wordt gezet, omdat ze hun gevangenisstraf door het tekort niet meteen kunnen uitzitten. Hij vroeg zich af hoe de overgebleven coalitiepartijen kunnen "volhouden dat we bezig zijn met goed bestuur" als dit probleem niet wordt opgelost.

Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) wees hem erop dat NSC een van die partijen is. "Waarom lukt het u niet?", vroeg ze.