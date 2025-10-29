Behandeling 35 jaar oude verkrachtingszaak 14-jarige uitgesteld

DEN HAAG (ANP) - De geplande inhoudelijke behandeling van een 35 jaar oude verkrachtingszaak is uitgesteld. De rechtbank in Den Haag heeft meer tijd nodig om te beslissen over onderzoekswensen die de verdediging woensdag kenbaar maakte. Advocaat Yehudi Moszkowicz meent dat het DNA in de zaak tegen verdachte Willem V. niet gebruikt had mogen worden.

De 59-jarige V. uit de Noord-Brabantse gemeente Altena wordt ervan verdacht dat hij op 30 maart 1990 een 14-jarig meisje in Bodegraven (Zuid-Holland) met geweld en onder bedreiging van een mes heeft verkracht. Het meisje was toen alleen thuis. V. zou met een smoes zijn binnengekomen en haar naar boven hebben gedwongen, op bed hebben gegooid en verkracht, terwijl hij haar bedreigde met een mes. "Als je nou nog een keer gilt, dan steek ik een mes tussen je ribben", zou V. hebben gezegd. Ook zou hij haar familie hebben bedreigd.

V. werd in mei aangehouden na een match met DNA in een Britse databank. Zijn DNA kwam in de databank doordat hij eerder verdachte was in het Verenigd Koninkrijk. Moszkowicz meent dat het DNA verwijderd had moeten worden, omdat V. niet degene was die de Britse justitie zocht.

'Vertragingstactiek'

"Een onrechtmatigheid van de buitencategorie", noemde de advocaat het. Waarvan "de onderste steen boven moet". Het Openbaar Ministerie typeerde de onderzoekswensen als een "vertragingstactiek" en een "fishing expedition". Volgens justitie waren de Britten ervan op de hoogte dat ze het DNA-materiaal niet meer hadden mogen hebben, toch stuurden ze het ongevraagd naar Nederland, aldus de officier van justitie. "De ernst van de zaak zal daarbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld." Volgens het OM is er genoeg bewijs tegen V. en ligt dat vooral in zijn bekentenis en DNA, dat na zijn aanhouding is afgenomen.

V. trok zijn eerdere bekentenis woensdag op de zitting in. De Brabander wordt ook vervolgd voor het bezit van twee wapens en munitie, die werden gevonden bij een doorzoeking.

De beslissingen over de onderzoekswensen worden over twee weken schriftelijk bekendgemaakt. Het slachtoffer is woensdag na de openbare zitting gehoord als getuige, een wens van de verdediging van V. De rechtbank bepaalde dat dat achter gesloten deuren moest. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak wel inhoudelijk wordt behandeld.