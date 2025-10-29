Grens tussen Belarus en Litouwen blijft tot eind november dicht

VILNIUS (ANP/RTR) - De grens tussen Litouwen en Belarus blijft zeker tot 30 november gesloten, heeft de regering van het land besloten. Aanleiding is het grote aantal smokkelballonnen en de recente schendingen van het luchtruim.

Maandag besloot Litouwen de grens te sluiten. Daarbij werden inwoners van de Europese Unie die Belarus willen verlaten en diplomaten uitgezonderd. Als er nog meer smokkelballonnen de grens overkomen, worden die neergeschoten, waarschuwde het land. Ze leidden tot verstoringen van het vliegverkeer.

De Europese Unie zei dat de ballonnen een "hybride dreiging" vormen. De Belarussische president Alexandr Loekasjenko betichtte juist het Westen van hybride oorlogsvoering. Dat is een manier om conflicten uit te vechten met een combinatie van militair geweld en andere, vaak indirectere strategieën.