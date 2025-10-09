ECONOMIE
Beide moties van wantrouwen tegen Ursula von der Leyen verworpen

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 12:30
STRAATSBURG (ANP) - Beide moties van wantrouwen tegen Ursula von der Leyen zijn donderdag zoals verwacht met ruime meerderheid verworpen door het Europees Parlement. Een motie was ingediend door de uiterst rechtse kant van het parlement, de andere door uiterst links.
Voor de motie van het uiterst rechtse Patriotten voor Europa stemden 179 Europarlementariërs voor, 378 tegen. Voor de motie van uiterst linkse fractie waren het 133 voorstemmen en 383 tegen. Beiden hadden de moties ingediend om kritiek op het leiderschap van de voorzitter.
Dit is de tweede keer dat een motie van wantrouwen tegen Von der Leyen is ingediend. Bij de vorige stemming in juli stemden 175 parlementariërs voor en 360 tegen.
Von der Leyens centrumrechtse partij EVP, de sociaaldemocraten, de liberale Renew en de Groenen stemden tegen de motie. Onder meer EVP en Renew zien de moties als propagandamiddel van de partijen op de flanken.
