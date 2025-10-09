ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

SP-Kamerlid heeft 'voorzichtige hoop' na akkoord Israël en Hamas

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 12:42
anp091025162 1
DEN HAAG (ANP) - SP-Kamerlid Sarah Dobbe heeft na het nieuws over het akkoord tussen Israël en Hamas "in ieder geval voorzichtige hoop dat het bloedvergieten en de genocide stopt, en onbelemmerd humanitaire hulp naar Gaza gaat". Ze benadrukt op X dat "nog veel onduidelijk" is over de overeenkomst, die de eerste stap is in een vredesplan.
De politica hoopt dat wordt gewerkt aan "een echt duurzame en rechtvaardige vrede en Palestijnse staat".
De andere Israëlkritische partijen DENK en Partij voor de Dieren hebben ook ingetogen gereageerd op het akkoord en blijven oproepen tot sancties voor de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading