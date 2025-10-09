SP-Kamerlid heeft 'voorzichtige hoop' na akkoord Israël en Hamas

DEN HAAG (ANP) - SP-Kamerlid Sarah Dobbe heeft na het nieuws over het akkoord tussen Israël en Hamas "in ieder geval voorzichtige hoop dat het bloedvergieten en de genocide stopt, en onbelemmerd humanitaire hulp naar Gaza gaat". Ze benadrukt op X dat "nog veel onduidelijk" is over de overeenkomst, die de eerste stap is in een vredesplan.

De politica hoopt dat wordt gewerkt aan "een echt duurzame en rechtvaardige vrede en Palestijnse staat".

De andere Israëlkritische partijen DENK en Partij voor de Dieren hebben ook ingetogen gereageerd op het akkoord en blijven oproepen tot sancties voor de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.