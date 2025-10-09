AzG hoopt dat 'meedogenloos geweld' Gaza stopt door akkoord

AMSTERDAM (ANP) - Het aangekondigde akkoord tussen Israël en Hamas "biedt hoop voor Gaza" en is "broodnodig na twee jaar van genocide en verwoesting", zegt Artsen zonder Grenzen (AzG) in een eerste reactie. "We hopen dat dit een einde betekent aan het meedogenloze geweld."

De hulporganisatie verwelkomt ook de beloofde vrijlating van de gijzelaars door Hamas in ruil voor Palestijnse gevangenen. AzG zegt er wel bij dat geen enkel akkoord "het immense leed van Gaza ongedaan kan maken". Na twee jaar van Israëlische bombardementen en aanvallen is het gezondheidssysteem in het gebied "volledig ingestort".

"De gevolgen voor de lichamelijke en mentale gezondheid van mensen zullen nog generaties voortduren", vervolgt de medische organisatie. Die hoopt verder dat het internationaal recht wordt hersteld.

AzG verloor vorige week zijn vijftiende medewerker in Gaza aan het geweld. "We hopen dat dit het laatste verlies is dat we hebben geleden."