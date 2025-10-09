ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AzG hoopt dat 'meedogenloos geweld' Gaza stopt door akkoord

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 12:26
anp091025158 1
AMSTERDAM (ANP) - Het aangekondigde akkoord tussen Israël en Hamas "biedt hoop voor Gaza" en is "broodnodig na twee jaar van genocide en verwoesting", zegt Artsen zonder Grenzen (AzG) in een eerste reactie. "We hopen dat dit een einde betekent aan het meedogenloze geweld."
De hulporganisatie verwelkomt ook de beloofde vrijlating van de gijzelaars door Hamas in ruil voor Palestijnse gevangenen. AzG zegt er wel bij dat geen enkel akkoord "het immense leed van Gaza ongedaan kan maken". Na twee jaar van Israëlische bombardementen en aanvallen is het gezondheidssysteem in het gebied "volledig ingestort".
"De gevolgen voor de lichamelijke en mentale gezondheid van mensen zullen nog generaties voortduren", vervolgt de medische organisatie. Die hoopt verder dat het internationaal recht wordt hersteld.
AzG verloor vorige week zijn vijftiende medewerker in Gaza aan het geweld. "We hopen dat dit het laatste verlies is dat we hebben geleden."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading