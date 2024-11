Bekende Holocaustontkenner Haverbeck (96) overleden

HAMBURG (ANP/DPA) - De Duitse Holocaustontkenner Ursula Haverbeck is op 96-jarige leeftijd overleden. Ze werd de afgelopen twintig jaar meermaals veroordeeld voor het ontkennen van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanwege haar hoge leeftijd stond ze bekend als de 'nazi-oma'.

Haverbeck overleed woensdag, bevestigt haar advocaat. Ze werd in 2004 voor het eerst veroordeeld en afgelopen zomer voor het laatst. Een rechtbank in Hamburg had haar in juni zestien maanden cel opgelegd voor het aanzetten tot haat, omdat ze beweerde dat Auschwitz geen vernietigingskamp maar een werkkamp was en dat daar geen massamoorden plaatsvonden. Haverbeck was tegen het vonnis in beroep gegaan.

De vrouw was de weduwe van een nazi-ambtenaar. Door de meerdere rechtszaken werd ze bekend, ook buiten de landsgrenzen, en werd ze populair in extreemrechtse kringen. In 2019 stond ze bij de Europese Parlementsverkiezingen op de kandidatenlijst van de extreemrechtse partij Die Rechte.