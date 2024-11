Klever: EU bereidt tegenmaatregelen importheffingen VS voor

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Handel hebben donderdag gesproken over eventuele tegenmaatregelen, als Donald Trump de importheffingen tegen Europa doorzet. "We hebben natuurlijk een aantal scenario's klaarliggen", zei minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel) na een vergadering met haar EU-collega's in Brussel. Trump heeft Europa gedreigd importheffingen op te leggen, zodra hij als president weer in het Witte Huis zit.

Klever wil niets zeggen aan welke tegenmaatregelen wordt gedacht. "Dat is niet goed voor de relatie met de VS."

Zowel Europa als de VS hebben belang bij handel, benadrukte Klever. "Dus wij denken dat we er op een goede manier uit zullen komen."

Nederland en de andere EU-lidstaten willen geen handelsoorlog met de VS. "We gaan Trump met een positieve grondhouding tegemoet treden. We hebben belang bij een goede trans-Atlantische relatie."