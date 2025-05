Bekende TikTok-influencer doodgeschoten tijdens livestream

Valeria Marquez sprak haar TikTok-volgers toe tijdens een livestream vanuit haar schoonheidssalon in Zapopan, Mexico, toen iemand aan de deur kwam met een klein pakketje.

“Het is een klein biggetje!” riep de 23-jarige beauty-influencer uit toen ze terugkeerde naar haar kijkers en het knuffeldier uitpakte. Even later was ze dood. Ze zakte in elkaar op haar stoel, terwijl er bloed op het bureau voor haar droop. Ondertussen ging de livestream gewoon door. De beelden stopten pas toen iemand anders haar telefoon oppakte; diens gezicht was kort zichtbaar voor de kijkers.

Volgens het parket van de Mexicaanse staat Jalisco werd Marquez doodgeschoten door een mannelijke indringer in haar salon. De zaak wordt onderzocht als een vermoedelijke femicide, de moord op een vrouw of meisje vanwege haar geslacht.

De dood van Marquez – een publiek figuur met meer dan 100.000 volgers op Instagram – heeft een schokgolf veroorzaakt in een land dat al jaren kampt met hoge cijfers op het gebied van moord en geweld tegen vrouwen.

Slechts enkele dagen eerder werd een andere vrouw – een burgemeesterskandidaat in de staat Veracruz – ook doodgeschoten tijdens een livestream, samen met drie andere personen.

847 vrouwen vermoord

Hoewel niet alle moorden op vrouwen als femicide worden geclassificeerd, geldt dat voor veel van hen wel. In 2020 werd een kwart van de moorden op vrouwen in Mexico onderzocht als femicide, met meldingen in alle 32 deelstaten van het land, aldus Amnesty International.

Vorig jaar waren er landelijk 847 gerapporteerde gevallen van femicide – en 162 in de eerste drie maanden van dit jaar, volgens cijfers van de Mexicaanse overheid.

De Mexicaanse aanpak van moordzaken schiet ernstig tekort, zeggen mensenrechtenorganisaties. Er worden te weinig zaken onderzocht en nog minder leiden tot vervolging.

“In 2022 werden ongeveer 4.000 vrouwen vermoord in Mexico, wat neerkomt op 12 procent van alle moorden dat jaar”, vertelde Juanita Goebertus, directeur bij Human Rights Watch aan CNN. “En het percentage zaken dat tot een vonnis leidt ligt rond de 67 procent.”

Volgens Goebertus is de grootste uitdaging het versterken van de politiecapaciteit om zaken te onderzoeken en om getuigen en slachtoffers te beschermen.