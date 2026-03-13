ECONOMIE
Bekende Uruguayaanse drugskartelbaas Marset opgepakt in Bolivia

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 15:34
SANTA CRUZ (ANP/AFP/RTR) - De Uruguayaanse kartelbaas Sebastián Marset is gearresteerd in Bolivia. Dat meldde de baas van de Paraguayaanse drugsbestrijdingsdienst op de radio in dat land. Hij zou zijn opgepakt bij een grote politieoperatie in Santa Cruz.
Marset werd gezocht door Interpol en geldt als een van de bekendste drugshandelaren van Uruguay, waar hij leiding zou geven aan een kartel. Ook zou hij opdracht hebben gegeven tot meerdere moorden en naar verluidt een groot Colombiaans entertainmentbedrijf gebruiken om de drugsinkomsten wit te wassen.
Volgens de Amerikaanse narcoticabrigade DEA wordt Marset in verband gebracht met cocaïnesmokkel naar omliggende landen als Bolivia, Paraguay en Brazilië, maar ook naar Nederland en andere Europese landen. De Amerikanen loofden in 2025 tot 2 miljoen dollar (1,74 miljoen euro) uit voor de tip die zou leiden tot Marsets arrestatie, die in de VS wordt gezocht voor witwassen.
Onduidelijk is of een tip heeft geleid tot zijn arrestatie.
