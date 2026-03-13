Jetten tevreden met lagere drempel om te stemmen

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten vindt het goed dat de drempel om te gaan stemmen lager wordt gemaakt door meer stembureaus en de proef met kleinere stembiljetten. In zijn wekelijkse persconferentie riep de D66-minister-president iedereen op om te gaan stemmen. "Dit is toch het meest dichtbij."

Volgens Jetten voelt de gemeenteraad voor veel mensen als ver weg. "Ik ben zelf acht jaar lid geweest van de gemeenteraad in Nijmegen en het is moeilijk om te laten zien wat je doet."

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst ongeveer 50 procent. Aanzienlijk lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. "Wie het antwoord daarop heeft, verdient een grote prijs", zei Jetten over de vraag hoe mensen naar de stembus kunnen worden getrokken.

Jetten riep zelf in zijn persconferentie "alle Nederlanders" op om te gaan stemmen. Hij vergat hierbij te vermelden dat ook niet-Nederlandse ingezetenen mogen stemmen.