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Belangenclub ExpEx: excuses misstanden jeugdzorg zijn een begin

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 15:08
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AMSTERDAM (ANP) - ExpEx, het platform van mensen die ervaring hebben met gesloten jeugdzorg, is op zich blij met de excuses van minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Maar ze zet er ook een kanttekening bij.
"Het is goed dat deze excuses er eindelijk zijn, maar ze krijgen pas echt betekenis als de jongeren van toen zich persoonlijk gezien, erkend en recht gedaan voelen. Dit mag geen punt achter het verleden zijn, maar moet een komma zijn: naar passend herstel voor wie dit is aangedaan én naar duurzame verandering voor jongeren die vandaag nog met gesloten jeugdzorg te maken hebben", laat ExpEx weten.
"Excuses mogen nooit een manier worden om het verleden glad te strijken. Ze scheppen juist de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is voor de jongeren van toen én van nu. Vanuit ExpEx zullen we de minister daar scherp op houden. Dit excuus is een begin; nu moeten de woorden zichtbaar worden in daden."
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