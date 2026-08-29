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Olympisch kampioene Florijn in skiff naar finale WK roeien

Sport
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 15:26
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AMSTELVEEN (ANP) - Olympisch kampioene in de skiff Karolien Florijn heeft zaterdag op de WK roeien de finale bereikt. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos werd de Nederlandse tweede in haar halve finale achter de Britse Lauren Henry. De finale staat zondag om 13.52 uur op het programma. Viktorija Senkute uit Litouwen werd derde.
Florijn nam direct uit de start een halve bootlengte voorsprong op Henry. In het middenstuk nam de Britse de leiding over van Florijn. Henry liep uit en eindigde bijna tien seconden voor de olympisch kampioene uit Nederland.
In de kwartfinale duelleerde Florijn ook met Henry. Nadat de Nederlandse lang voorop lag besloot ze haar krachten te sparen toen de Britse haar in de slotfase voorbijging.
Florijn werd al twee keer wereldkampioen in de skiff en roeide in Parijs in 2024 naar de olympische titel. Na Parijs nam ze een jaar pauze van het roeien.
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