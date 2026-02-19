Verenigde Staten doneren 10 miljard dollar aan Vredesraad

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten doneren 10 miljard dollar aan de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft Trump als voorzitter aangekondigd tijdens de eerste vergadering van de raad. Het geld moet in eerste instantie worden gebruikt voor de wederopbouw van de Gazastrook. Andere deelnemende landen zouden bij elkaar zeker 7 miljard hebben gedoneerd.

"De Vredesraad laat zien hoe een betere toekomst kan worden gebouwd, te beginnen hier in deze ruimte", zei Trump in zijn toespraak. De raad moet toezien op Gaza na het staakt-het-vuren, hoewel de president heeft gesuggereerd dat deze zich ook met andere wereldwijde conflicten bezig zou kunnen houden.

Trump kondigde ook aan dat Noorwegen dit voorjaar een 'Board of Peace'-bijeenkomst gaat organiseren en dat Japan van plan is een inzamelingsactie te houden voor de hulpverlening in Gaza. Noorwegen bevestigde dat er een bijeenkomst komt voor Palestijnse hulp, maar benadrukte dat het land niet toetreedt tot de Vredesraad. Ook Japan is geen lid.

27 landen hebben de uitnodiging om toe te treden tot nu toe geaccepteerd. Dat zijn onder meer Argentinië, Belarus, Egypte, Hongarije, Indonesië, Israël en Turkije.