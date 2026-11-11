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Belastingdienst voldoet niet aan privacyregels, oordeelt waakhond

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst doet nog te weinig om de privacy van burgers en ondernemers te beschermen. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy. Die controleerde de fiscus op twaalf onderdelen. Op tien daarvan voldoet de dienst niet aan de eisen, stelt de waakhond.
De Belastingdienst neemt bijvoorbeeld niet genoeg maatregelen om persoonsgegevens goed te beveiligen. Zo zijn er nog niet voldoende systemen om bij te houden wie welke gegevens bekijkt (logging). Algoritmes mogen niet zelfstandig besluiten nemen, er moet altijd een mens bij betrokken zijn, maar de Belastingdienst kan niet aantonen dat er "sprake is van betekenisvolle menselijke tussenkomst". Verder doet de fiscus te weinig om discriminatie bij "geautomatiseerde selectiecriteria" te voorkomen.
De Autoriteit Persoonsgegevens wil ook dat de Belastingdienst stopt met het verwerken van burgerservicenummers in betalingskenmerken en vorderingsnummers. Wie het burgerservicenummer van iemand weet, zou dan kunnen achterhalen of iemand een belastingschuld heeft.
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