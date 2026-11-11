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AllUnited doet aangifte na cyberaanval

Samenleving
door anp
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NOORDWIJK (ANP) - Dienstverlener AllUnited doet aangifte bij de politie nadat als gevolg van een datalek maandagavond gegevens uit de database van het bedrijf zijn gestolen. Het gaat om gegevens van alle sportbonden en - verenigingen die met AllUnited werken, zo staat in een verklaring die woensdagochtend op de website van het bedrijf is gepubliceerd.
De precieze omvang van het lek is nog niet bekend. Het bedrijf was tot nu toe nog niet bereikbaar voor commentaar.
AllUnited, een onlinesysteem voor ledenadministratie van sportbonden en verenigingen, meldt dat een buitenstaander misbruik heeft gemaakt van een fout in de software. Via het inschrijfformulier van een clubwebsite kreeg de aanvaller toegang tot een van de servers. Daardoor zijn gegevens uit de database gekopieerd, zoals namen, adresgegevens, wachtwoorden en bankrekeningnummers.
Het lek is op dinsdag gedicht, stelt AllUnited. Het bedrijf heeft het datalek ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgevens.
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