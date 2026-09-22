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Beledigingen, scheldpartijen en bedreigingen gemeld rond Pride

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 11:29
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AMSTERDAM (ANP) - De meeste meldingen bij het meldpunt RITA rond Pride en WorldPride in Amsterdam gingen over uitschelden en beledigen. In 20 procent van de meldingen was sprake van bedreiging of intimidatie. Dat staat in een dinsdag verschenen rapportage van Discriminatie.nl over meldingen via RITA, een meldplatform voor de queergemeenschap.
WorldPride vond plaats van 25 juli tot en met 8 augustus, maar ook daarna kwamen nog meldingen binnen. In totaal gaat het om 672 meldingen in de periode van 23 juli tot en met 24 augustus.
In 38 meldingen werd beschreven dat iemand werd bespuugd, bekogeld met drank en geschopt. Ook wordt melding gemaakt van een auto die doelbewust op voetgangers zou zijn ingereden. In zeven gevallen was sprake van letsel, waaronder een ziekenhuisopname.
RITA bespreekt de uitkomsten met onder meer de gemeente Amsterdam en de politie. "Het is nu onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die signalen niet op een stapel verdwijnen", zegt medeoprichter van RITA Jerrald Justin.
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