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Marineschip De Ruyter na halfjaar weer terug in Den Helder

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 11:30
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DEN HELDER (ANP) - Na bijna een halfjaar is het marineschip Zr.Ms. De Ruyter weer afgemeerd in zijn thuishaven Den Helder. Het luchtverdedigings- en commandofregat met ongeveer tweehonderd bemanningsleden aan boord keerde dinsdag terug van een reis naar het Verre Oosten.
Toen het fregat halverwege juni in Japan lag, kreeg het opdracht naar de Straat van Hormuz te varen voor een mogelijke internationale missie in de voor de olie- en gastransport cruciale zeestraat. Sinds vorige maand diende het schip als varend hoofdkwartier van de missie.
Voorwaarde voor de missie is dat de vijandigheden stoppen tussen Iran en de VS. Zolang dat niet gebeurt kan de missie niet worden opgestart. Zr.Ms. Evertsen is nu paraat voor een eventuele inzet in de Straat van Hormuz.
Nederland stuurt om het jaar een marineschip naar de Indo-Pacific. Het fregat De Ruyter deed havens aan in onder meer India, Indonesië, de Filipijnen, Vietnam en Japan. Het fregat voer ook langs de betwiste Paraceleilanden en door de Straat van Taiwan, wat tot boze reacties uit China leidde.
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