Toezichthouder: Russische toeristen worden uit Cuba gehaald

MOSKOU (ANP/RTR) - Twee Russische luchtvaartmaatschappijen zijn van plan om vliegtuigen naar Cuba te sturen om toeristen te evacueren, zegt de luchtvaartautoriteit Rosaviatsia. Daarna zijn de maatschappijen van plan om niet meer op het eiland te vliegen zolang het gebrek aan brandstof aanhoudt.

Cuba heeft een brandstoftekort sinds de Amerikaanse regering de leveringen heeft stilgelegd. President Donald Trump zegt dat Cuba een "ongebruikelijke en buitengewone bedreiging" vormt voor de Amerikaanse veiligheid. Het land was sterk afhankelijk van Venezolaanse olie, maar krijgt die niet meer.

De Cubaanse autoriteiten hebben eerder gewaarschuwd dat er vanaf afgelopen dinsdag geen brandstof meer beschikbaar zou zijn voor buitenlandse vliegtuigmaatschappijen.

Evacuaties

De maatschappijen die de evacuatievluchten hebben aangekondigd zijn Rossiya, onderdeel van Aeroflot, en Nordwind Airlines.

Canadese luchtvaartmaatschappijen kondigden vergelijkbare operaties aan, meldde CBC dinsdag.