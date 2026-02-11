ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Toezichthouder: Russische toeristen worden uit Cuba gehaald

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 15:06
anp110226144 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Twee Russische luchtvaartmaatschappijen zijn van plan om vliegtuigen naar Cuba te sturen om toeristen te evacueren, zegt de luchtvaartautoriteit Rosaviatsia. Daarna zijn de maatschappijen van plan om niet meer op het eiland te vliegen zolang het gebrek aan brandstof aanhoudt.
Cuba heeft een brandstoftekort sinds de Amerikaanse regering de leveringen heeft stilgelegd. President Donald Trump zegt dat Cuba een "ongebruikelijke en buitengewone bedreiging" vormt voor de Amerikaanse veiligheid. Het land was sterk afhankelijk van Venezolaanse olie, maar krijgt die niet meer.
De Cubaanse autoriteiten hebben eerder gewaarschuwd dat er vanaf afgelopen dinsdag geen brandstof meer beschikbaar zou zijn voor buitenlandse vliegtuigmaatschappijen.
Evacuaties
De maatschappijen die de evacuatievluchten hebben aangekondigd zijn Rossiya, onderdeel van Aeroflot, en Nordwind Airlines.
Canadese luchtvaartmaatschappijen kondigden vergelijkbare operaties aan, meldde CBC dinsdag.
loading

POPULAIR NIEUWS

181289452_m

Waarom Nederlanders zich blauw betalen aan gas – en de rest van Europa niet

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

shutterstock_2682085887

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

Loading