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Belg wint recordbedrag van 175 miljoen euro met EuroMillions

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 2:55
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BRUSSEL (ANP) - De winnende combinatie van het loterijspel EuroMillions is dinsdag geraden door een speler in België. De winnaar ontvangt een kleine 175 miljoen euro - 174.984.088 euro om precies te zijn. Dat staat op de website van de Belgische Nationale Loterij. Het is volgens die website het hoogste bedrag dat in België ooit werd gewonnen met EuroMillions.
De winnaar duidde als enige de juiste combinatie aan van vijf nummers (2, 7, 23, 44 en 46) en twee sterren (3 en 5).
De vorige recordwinst in België bedroeg 168 miljoen euro en dateert van oktober 2016.
EuroMillions is een loterijspel dat in twaalf Europese landen wordt aangeboden, waaronder dus ook België. Nederland behoort niet tot die landen.
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