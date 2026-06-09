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Iran meldt dat situatie weer kalm is, dreigt met vergelding

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 1:58
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TEHERAN (ANP) - Volgens de Iraanse staatsomroep IRIB zijn de Amerikaanse aanvallen langs de Iraanse zuidkust, nabij de Straat van Hormuz, opgehouden. "De situatie is nu naar verluidt rustig", aldus IRIB op Telegram.
Washington had aanvallen uitgevoerd op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen rond de zeestraat als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter voor de kust van Oman. Het Amerikaanse leger schreef op X: "De missie vormt een proportionele reactie op ongerechtvaardigde Iraanse agressie."
Nieuwssite Axios citeert een Amerikaanse functionaris die beweert dat de aanvallen slechts een waarschuwing waren en dat ze de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran niet in gevaar hebben gebracht.
Teheran dreigt echter met vergeldingsacties. "Onze strijdkrachten zullen geen enkele aanval of dreiging onbeantwoord laten", schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi op X. "Verlaat onze regio als u veilig wilt zijn. De geschiedenis van de Perzische Golf bevat vele hoofdstukken over het tragische lot van indringers."
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