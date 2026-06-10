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Hulporganisatie: twaalf mensen slapen op buitenterrein Ter Apel

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 2:56
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TER APEL (ANP) - In de nacht van dinsdag op woensdag brengen twaalf asielzoekers de nacht door op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt hulporganisatie MiGreat.
Volgens een woordvoerder van de organisatie gaat het om mensen die te laat zijn aangekomen om de bus te halen naar de nachtopvang in Roden. Voor hen heeft MiGreat op het terrein zeven tenten opgezet. Het was er in de nacht behoorlijk koud, aldus de organisatie.
De gemeente Noordenveld, waar Roden onder valt, regelt 150 slaapplekken voor vluchtelingen die niet in het overvolle Ter Apel kunnen verblijven. Het aanmeldcentrum zit sinds 20 mei boven de maximale opvangcapaciteit. Sindsdien wordt er telkens tijdelijke nachtopvang geregeld op andere locaties.
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