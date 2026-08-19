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Belgen en Duitsers terug naar huis na evacuatie brand Hoge Venen

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 17:07
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LUIK (ANP/BELGA/AFP) - De laatste evacuatiebevelen vanwege de brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen zijn opgeheven. Dat betekent dat in België zo'n honderd mensen naar huis mogen en net over de grens met Duitsland nog eens dertig anderen.
De Belgische hulpdiensten melden dat het opvangcentrum in het nabijgelegen Malmedy openblijft voor wie daar wil blijven. Inwoners van de Belgische dorpen Küchelscheid en Leykaul werden zaterdag geëvacueerd. Ook moesten zeshonderd inwoners van het nabijgelegen dorp Sourbrodt hun huis verlaten. Zij mochten maandagavond al terugkeren naar hun woningen.
Zondag werden ook inwoners van de Duitse grensplaats Monschau geëvacueerd. Zij hebben eveneens woensdag te horen gekregen dat zij weer veilig naar huis kunnen.
De natuurbrand brak vrijdag uit en is uitgegroeid tot de grootste in de geschiedenis van België. De vlammen hebben een gebied van ruim 3000 hectare in de as gelegd. De brand is inmiddels ingedamd, maar nog niet helemaal onder controle.
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