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België kampte met heetste zomer ooit

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 13:26
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - De zomer van 2026 was de heetste zomer ooit in België, blijkt uit gegevens van weerbureau KMI. Met een gemiddelde temperatuur van 20,3 graden werd het vorige record uit 2018 (19,9 graden) ruimschoots overtroffen.
De zomer werd gekenmerkt door drie hittegolven, waarvan die tussen 17 en 28 juni de langste en meest intense was.
De hitte eiste veel levens in België, vooral tijdens de hittegolf in juni. Er stierven toen meer dan 1700 mensen meer dan normaal. Tijdens die hittegolf had België de hoogste oversterfte in Europa volgens cijfers van Euromomo, dat Europese sterftecijfers bijhoudt.
Natuurbranden
Ook kreeg België te maken met natuurbranden. In augustus woedde een brand op de Hoge Venen, een van de grootste natuurbranden ooit in België.
In veel Europese landen worden recordwarme zomers gemeld. Ook Nederland kende de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Ook Oostenrijk kende een recordwarme zomer. Duitsland meldde maandag dat het de op een na heetste zomer ooit was.
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