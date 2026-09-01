Frankrijk begint als eerste EU-land met heffing ultrafastfashion

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk is dinsdag als eerste EU-land begonnen met heffingen op extreme vormen van fastfashion. Daarmee wil het land voorkomen dat het wordt overspoeld met goedkope kleding van Aziatische webshops als Temu en Shein.

Op producten kan een heffing van tot 50 procent van de verkoopprijs worden geheven. Daarmee kan de meerprijs variëren van bijvoorbeeld 0,25 euro voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas.

Het betreft een heffing op overproductie. De Fransen maken daarbij een onderscheid op basis van het aantal artikelen dat retailers op hun website aanbieden. Daardoor wordt Shein, dat zo'n 2 miljoen artikelen in het assortiment heeft, wel getroffen en Europese retailers als H&M en Zara niet. Die hebben een veel kleiner onlineaanbod.

"Deze platforms zijn schijnkampioenen van de koopkracht. Ze verkopen tegen lage prijzen, maar hun producten voldoen vaak niet aan de normen en gaan niet lang mee", zei handelsminister Serge Papin tegen de lokale krant Ouest France.