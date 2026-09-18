België pakt verdachten uit Nederland op na vondst drugslab

BREE (ANP/BELGA) - De Belgische politie heeft vijf verdachten opgepakt na de vondst van een groot drugslaboratorium in het Belgische Bree, dicht bij de Nederlandse grens. Vier verdachten komen uit Nederland.

In het lab werden MDMA en crystal meth gemaakt. Het parket van Limburg heeft het over een van de grootste actieve drugslabs voor de productie van synthetische drugs die de afgelopen jaren is ontdekt. Alle materialen en installaties voor drugsproductie zijn in beslag genomen, evenals drie voertuigen, een kleine hoeveelheid contant geld en vijf gsm-toestellen.

Er zijn grote hoeveelheden grondstoffen en chemische producten aangetroffen die bij de productie en verwerking van synthetische drugs worden gebruikt, waaronder dertien flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen. Volgens Belgische media is het mogelijk om daarvan zo'n 800.000 pillen te maken met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro.

Vijf verdachten

De politie verrichtte dinsdag, een dag na de vondst, vier arrestaties in Bree. Het gaat om twee mannen van 30 en 35 jaar uit Weert, een 61-jarige man uit Sittard en een 43-jarige man met de Belgische nationaliteit uit Venlo. Donderdag werd bij een huiszoeking in Bree een 34-jarige vrouw opgepakt. Toen werd ook een telefoon en geld in beslag genomen. De verdachten zijn in het belang van het onderzoek naar verschillende gevangenissen gebracht.

Voor ontmanteling van het drugslaboratorium en afvoer van de gevaarlijke chemicaliën en installaties werd een beroep gedaan op specialisten. Die hadden meer dan twee dagen nodig om het lab te onderzoeken en de aangetroffen spullen te inventariseren. Volgens het Openbaar Ministerie geeft dat een beeld van de omvang van het drugslaboratorium.