Darter Nijman ronde verder bij World Series Finals

AMSTERDAM (ANP) - Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de 57-jarige Australiër Simon Whitlock met 6-4.

Nijman doet het daarmee beter dan vorig jaar, toen hij in zijn openingspartij onderuitging tegen zijn landgenoot Michael van Gerwen. Van Gerwen overleefde een matchdart en won het toernooi toen uiteindelijk. De titelverdediger werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.