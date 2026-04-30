VK steekt 25 miljoen pond extra in veiligheid Joodse gemeenschap

LONDEN (ANP) - De Britse regering gaat 25 miljoen pond (bijna 28,9 miljoen euro) extra uitgeven aan de veiligheid van de Joodse gemeenschap. De aankondiging volgt een dag na een steekpartij in Londen met twee Joodse slachtoffers, die beiden met steekwonden naar het ziekenhuis moesten.

Daarmee komt het totale bedrag voor dit jaar uit op 58 miljoen pond, meldt Sky News. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei tegen de nieuwszender dat leden van de Joodse gemeenschap zich niet veilig voelen en "zeer reële risico's" lopen. Het extra geld is voor onder meer politiepatrouilles en beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld bij synagogen en scholen.

De Londense politie beschouwt de steekpartij van woensdag als terrorisme. Het geweld is opgeëist door de pro-Iraanse beweging Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI). Die stelt ook verantwoordelijk te zijn voor recente brandstichtingen bij Joodse locaties in Londen en andere Joodse doelen in Europa.