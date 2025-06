Belgisch koningspaar na dagen vertraging terug uit Chili

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn zondagochtend rond 05.45 uur geland in Brussel. Het koningspaar was in Chili voor een staatsbezoek, maar kon eerder niet terugkeren vanwege problemen met het vliegtuig.

Het Belgische staatsbezoek aan Chili, het eerste aan een Zuid-Amerikaans land in 65 jaar, kende al bij de start technische problemen: het vertrek werd met 24 uur uitgesteld vanwege een ander probleem met het vliegtuig. Het programma werd herzien, waardoor de delegatie korter in hoofdstad Santiago bleef.

Het koninklijk paar zou donderdag terugvliegen, maar tijdens het taxiën op het vliegveld van havenstad Antofagasta raakten de banden van het landingsgestel beschadigd. Vervangend materieel moest overkomen uit Santiago en kwam pas vrijdagavond in Antofagasta aan. Zaterdagochtend plaatselijke tijd kon het vliegtuig alsnog terugkeren naar België.