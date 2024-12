Belgisch spoorwegpersoneel gaat dag staken

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische spoorwegvakbonden hebben een 24-uursstaking aangekondigd uit onvrede over pensioenen. Van 12 januari 22.00 uur tot 13 januari 22.00 uur rijden onder meer de treinen van de Belgische nationale spoorwegmaatschappij NMBS niet.

Mikpunt van de vakbonden zijn de plannen van de regeringsonderhandelaars onder leiding van Bart De Wever om te sleutelen aan de pensioenvoorwaarden. "De plannen van de regeringsonderhandelaars zullen een grote impact hebben op de spoorpensioenen. Dat leeft enorm bij het spoorpersoneel", zegt Günther Blauwens van ACOD Spoor.

Volgens de vakbonden wordt onder meer gesproken over een hogere pensioenleeftijd voor rijdend personeel en over een andere berekening voor het pensioen, die leidt tot lagere pensioenen.

Op 13 januari is een grote actiedag over pensioenen in Brussel.