Atleet Katir vier jaar geschorst wegens misleiden dopingjagers

MONACO (ANP/RTR) - De Spaanse atleet Mohamed Katir, winnaar van zilver op de 5000 meter op de WK van vorig jaar, is voor vier jaar geschorst. De Athletics Integrity Unit (AIU) straft hem vanwege het vervalsen van documenten bij het doorgeven van zijn zogenoemde whereabouts. Daarmee moeten sporters aangeven waar ze verblijven om een eventuele dopingcontrole te kunnen ondergaan.

De 26-jarige Spanjaard van Marokkaanse afkomst zat al een schorsing van twee jaar uit nadat hij in een periode van twaalf maanden drie keer een dopingcontrole had gemist. Hij staat nu tot februari 2028 aan de kant.

Door de eerste schorsing, opgelegd begin februari 2024, miste Katir de Olympische Spelen van Parijs. Daar zou hij een van de belangrijkste Spaanse medaillekandidaten in de atletiek zijn geweest. Katir, die op de WK van 2022 in Eugene brons pakte op de 1500 meter, moest vorig jaar op de WK in Boedapest op de 5000 meter alleen de Noor Jakob Ingebrigtsen voor zich dulden.