Belgische cafébazen opgepakt voor drogeren en verkrachten van minstens 41 vrouwen

De politie onderzoekt een spikingzaak in het uitgaansleven van Kortrijk waarbij tientallen vrouwen ernstig zijn mishandeld. Hierbij is onder andere de uitbater van het populaire jongerencafé De Geverfde Vogel opgepakt. Hij is een van de vijf mannen die woensdag zijn gearresteerd en verhoord door de recherche en verschijnt komende dinsdag voor de rechter.

Gratis drankjes met ketamine aangeboden aan jonge vrouwen

Volgens gerechtelijke bronnen spraken cafébazen G.H. en I.D. zelf vrouwen aan in het uitgaansgebied van Kortrijk. Ze boden de dames gratis shotjes aan van het huis. Maar het duo had van tevorern telkens een flinke portie van de harddrug ketamine aan de drankjes toegevoegd.

Het onderzoek richt zich op een aantal zware strafbare feiten. “De mannen worden in verband gebracht met minstens 41 vrouwelijke slachtoffers, in de periode december 2021 tot december 2024", aldus het parket. “De modus operandi vertoont sterke gelijkenissen: slachtoffers zouden een drankje hebben gekregen, waarna ze de volgende ochtend wakker werden en zich niets meer konden herinneren.” De verdachten worden vervolgd voor verkrachting, aanranding en het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen, waardoor slachtoffers ziek werden of niet meer konden werken.

Verdachten kennen elkaar goed

Onder de gearresteerden zijn de uitbater van café De Geverfde Vogel en een voormalige barman van het inmiddels gesloten café Patron. Een derde verdachte, de uitbater van café Paleitje, is na verhoor vrijgelaten. “Dat betekent niet dat hij niets met de zaak te maken heeft”, zegt woordvoerder Tom Janssens. “Het houdt enkel in dat het verhoor geen nieuwe elementen aan het licht bracht die een voorleiding bij de onderzoeksrechter noodzakelijk maken.”

De vijf verdachten kennen elkaar goed, dat is vanzelfsprekend volgens het parket. “We zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer slachtoffers zijn.”

Bron: HLN