Jay-Z probeert op slinkse manier onder verkrachtingszaak uit te komen

Jay-Z probeert op een andere manier de zaak waarin hij wordt beschuldigd van verkrachting tegen te houden. Zijn advocaat Alex Spiro heeft papieren ingediend bij de rechter in New York waarin hij stelt dat de zaak "te oud" is om nog te laten voorkomen, schrijven Amerikaanse media als Rolling Stone en Deadline die de brief van Spiro in handen hebben.

In de brief stelt Spiro dat het incident "te oud" is, omdat pas aan het einde van het jaar 2000 een wet in werking trad "die slachtoffers van gendergerelateerd geweld civielrechtelijke mogelijkheden biedt". Die wet wordt ook wel de GMV-wet genoemd. "De eiseres beweert dat de GMV-wet geschonden is voor gedrag dat zogenaamd in september 2000 plaatsvond. Maar de GMV-wet werd pas op 19 december 2000 ingevoerd, drie maanden nadat het gedrag volgens de aanklacht zou hebben plaatsgevonden", aldus Spiro. En dus stelt de raadsman van Jay-Z dat de zaak "te oud" is.

Begin december werd Jay-Z voor het eerst genoemd in een rechtszaak over de vermeende verkrachting van een destijds 13-jarig meisje in 2000. De rapper, wiens echte naam Shawn Carter is, zou daar samen met Sean 'Diddy' Combs schuldig aan zijn. Carter ontkent de aantijgingen aan zijn adres.

Tientallen beschuldigingen

Eerder eiste Spiro namens Carter dat de identiteit van de anonieme vrouw die hem beschuldigt van verkrachting bekendgemaakt moest worden. Daar ging de rechter niet in mee.

Combs zit sinds september dit jaar vast. Hij wordt door tientallen mensen beschuldigd van seksueel wangedrag. In mei start een proces tegen de 55-jarige artiest.

