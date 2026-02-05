ECONOMIE
Belgische minister blijft hopen op huren cellen in Estland

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 18:19
BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische minister Anneleen Van Bossuyt (N-VA, Asiel en Migratie) heeft de moed nog niet opgegeven dat België in Estland cellen kan huren voor het opsluiten van veroordeelde mensen zonder papieren. De huidige regering in Estland is niet van plan daar concrete afspraken over te maken, zei de Estse minister van Justitie Liisa Pakosta donderdag. Van Bossuyt richt haar hoop op een nieuwe regering. Begin volgend jaar zijn er verkiezingen in Estland.
Van Bossuyt en haar collega van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) waren maandag en dinsdag in de Baltische staat om de mogelijkheid te onderzoeken cellen te huren. De bezettingsgraad in Estland ligt op 60 procent. De Belgische gevangenissen zijn overvol.
Er zijn 13.456 gedetineerden, van wie er 4200 onwettig in België verblijven. Er zijn cellen voor 11.296 gevangenen. In de nacht van woensdag op donderdag moesten 552 gevangenen op de grond slapen.
